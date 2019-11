Fiskeoppdrettsselskap får 8 millionar i gebyr for ulovleg vassuttak

innenriks

– Det er alvorleg når ein konsesjonær ikkje etterlever krava som er gitt. Dei blir sette for å ta vare på allmenne interesser, seier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE.

I tillegg til å ha regulert vasstanden for lågt har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålagt Sinkaberg-Hansen milliongebyret for å ikkje ha følgt plikta til internkontrollar for vassdragsanlegg.

Sinkaberg-Hansen har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter, men på det meste var vasstanden 64 centimeter under dette.

Fiskeoppdrettsselskapet kunne ikkje legge fram vasstandsmålingar for 7 veker tidleg i 2018. Målinga utført i veke 9 viste at vasstanden då allereie var 24 centimeter under lågaste tillatne vasstand.

Det ulovlege vassuttaket vart nytta til å halde liv i setjefisk. NVE har estimert dette til å vere i underkant av 900.000 individ noko som representerer ei forteneste på cirka 6,8 millionar kroner.

(©NPK)