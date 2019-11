innenriks

Bergen kommune orienterer dei evakuerte og skaffar dei transport heim igjen, opplyser operasjonsleiar Per Algrøy i ei pressemelding.

E39 er stengd inn mot Bergen sentrum etter ein kolossal vasslekkasje.

Nødetatane vart sende til Sandviken i Bergen tysdag kveld då bebuarar i området melde at det fossa vatn ut av muren som går nedanfor E39. Anslagsvis har 750.000 liter vatn leke ut. Politiet frykta for at vegen kunne kollapse, og 60 bebuarar vart evakuerte.