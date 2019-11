Dei evakuerte får flytte heim etter vasslekkasjen i Bergen

innenriks

Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen opplyser at dei håper å kunne opne E39 inn mot Bergen i kveld eller i natt, slik at ting vil gå som normalt torsdag morgon. Vegvesenet opplyser at det vil ta 12 timar å få reparert vassleidninga.

– Statens vegvesen har undersøkt vegen med geoteknikar. Skadane er ikkje så omfattande som frykta, heiter det i ei pressemelding.

Onsdag ettermiddag vart det gitt klarsignal til at alle dei evakuerte, bortsett frå bebuarane i eitt hus, kan flytte heim igjen. Bergen kommune orienterer dei evakuerte og skaffar dei transport, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Ei rekke nødetatar vart sende til Sandviken i Bergen tysdag kveld då bebuarar i området melde at det fossa vatn ut av muren som går nedanfor E39. Anslagsvis 750.000 liter vatn har leke ut, og 60 personar vart evakuerte.

Lekkasjen har ført til at E39 retning sør mot Bergen er stengt mellom bomstasjonen i Sandviken og avkøyringa frå E39 mot Bergen sentrum.

Kaos i trafikken

E39 i Sandviken har omtrent 50.000 passeringar dagleg. Stenginga av vegen får dermed følgje for alle som skal til og frå nordlege delar av Bergen. Det er omkøyring via Arna og Hardangervegen. I morgontimane var trafikkaoset eit faktum med sakte og stillståande køar.

– Vi har klart å få til ei avvikling som kan fungere og få folk fram, men det er jo saktegåande, sa Kristian Fauskan, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen vest til NTB onsdag morgon.

Til Bergens Tidende opplyser Fauskan likevel at trafikkaoset på onsdag etter forholda har gått «nokolunde ok».

Innbyggarar vart oppmoda til å reise kollektivt inntil E39 sørgåande retning opnar igjen.

Kokevarsel delvis oppheva

Lekkasjen og trafikkaoset har òg ført til at fleire som skulle fly frå Bergen måtte kjøpe nye billettar, skriv Bergensavisen.

Om lag 240 husstandar mista vatnet, og nær 2.000 personar fekk varsel om at dei måtte koke vatnet. Onsdag formiddag er kokevarselet redusert til å omfatte 77 husstandar.

Trafikktrøbbelet har òg fått konsekvensar for sjukehus og nødetatar. Bergen kommune opplyser at legevaktstasjonen i Åsane har opna som følgje av lekkasjen. Denne er vanlegvis berre open etter klokka 16.

Nødetatane og Haukeland sjukehus har òg møte om korleis dei skal løyse beredskapen utover dagen, skriv NRK.

