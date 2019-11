Anne Enger: – Eg seier til neifolk at vi må vere klar

innenriks

– Det kan komme når som helst, seier Anne Enger til NTB.

Torsdag er det nøyaktig 25 år sidan folkeavstemminga der norske veljarar for andre gong sa nei til EU. Enger var den store sigerskvinna den gong. No trur ho det godt kan hende at EU-debatten blussar opp igjen.

– Akkurat no er det ikkje noko særleg diskusjon i den retninga, seier ho.

– Men eg tenker nok at det er folk som ønsker det. Så eg seier til neifolk at vi må vere klar.

Nei-dronninga

I media vart ho kalla nei-dronninga. Men det var ikkje sånn ho såg det. Enger beskriv neisida som ei brei rørsle og eit lagarbeid der ho sjølv, som den gong leidde Senterpartiet, berre var éi brikke.

Ho stadfestar at ho er like mot EU i dag som ho var i 1994.

– Ja, det er eg, seier Enger.

– Eg har forståing for folk som har sett EU som eit fredsprosjekt. Men eg kan ikkje sjå det sånn. Viss det hadde verka som eit fredsprosjekt for meg, så ville eg kanskje ha støtta det. Men eg tenker at dette er eit prosjekt som først og fremst fremmar interessene til kapitalen ved dei fire fridommar og marknadsliberalismen, seier ho.

«Seier'n er vår»

Den kvelden i 1994 heldt neisida ei stor valvake i Oslo Spektrum. Men Enger er ikkje ein sånn «armane i vêret»-person. Ho sat i staden for seg sjølv saman med nokre rådgivarar.

Klokka hadde passert midnatt då ho endeleg kom til valvaka.

– Då eksploderte det i den salen. Eg gjekk litt ved sida av meg sjølv, fortel ho.

Jubelen stod i taket. Forsamlinga song «Seier'n er vår».

– Vi seier ja til Europa. Ja til solidaritet, men nei til union. No held vi fram kampen mot framandfrykt og rasisme her heime, sa Enger frå talarstolen.

Vart skulda for løgn

Enger meiner svaret på kvifor neisida vann, er enkelt:

– Vi hadde dei beste argumenta!

Det handla om folkestyre, miljø og solidaritet. I debattane var det mykje humor og stort engasjement. Men det vart òg ampert. Under den avgjerande TV-debatten rann begeret over for statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap). Då Enger hevda at EU ville føre til svekte faglege rettar, skulda Brundtland henne for løgn.

– Då følte eg meg litt makteslaus, for du sit jo der på direkten.

Bekymra for sosial uro

Enger meiner ettertida likevel har vist at ho hadde rett.

– Det eg er bekymra for, er at det blir så store forskjellar at det blir sosial uro, seier ho.

Ho viser til det som i EU-kampen vart kalla «grøne enker», det vil seie pendlarkoner som blir igjen, medan mennene jobbar andre stader, bur kummerleg og sender pengar heim.

– I mitt ideelle samfunn bur familiar saman og ikkje i brakker, seier Enger.

Fire fridommar

Ei anna bekymring er den veksttenkinga som ifølgje Enger ligg til grunn for EU og EØS.

– Eg er skeptisk til om det er mogleg å redde klimaet med den veksten vi har, og det økonomiske systemet vi har.

Kjernen er dei fire fridommar: fri rørsle av varer, tenester, arbeid og kapital. Men Enger liker dei opphavlege fire fridommar betre. Dei vart lanserte av USAs president Franklin D. Roosevelt i 1941 og var ytringsfridom, trusfridom, fridom frå frykt og fridom frå nød.

– Det verda treng no, er ein kraftfull renessanse for desse opphavlege fire fridommar.

