Undersøking: Norske kommunar har lita oversikt over partnarvald

I sju av ti av dei 168 drapa har det vore registrert partnarvald før drapet. I tillegg har tre av fire vore i kontakt med hjelpeapparat, politi og helsevesen før drapet.

– Kommunane har mange oppgåver, men det å redde liv og førebygge vald bør stå øvst på oppgåvelista, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm i ei pressemelding.

Tre av ti kommunar har valdsoversikt

Berre tre av ti kommunar har oversikt over kor mange som blir utsett for vald i nære relasjonar eller valdtekt i kommunen sin, ifølgje ei spørjeundersøking TNS Gallup har gjennomført for Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) og Krisesentersekretariatet. 85 kommunar har svart på undersøkinga, ifølgje VG, som først omtalte saka.

Bjurstrøm meiner noko av det viktigaste kommunane bør gjere, er å sikre at alle aktørane i hjelpeapparatet, som politi, barnevern, skule, helsestasjon, samarbeider for å hjelpe og førebygge.

Det må på plass rutinar for informasjonsdeling mellom desse aktørane, og alle må vite korleis ein kjenner igjen vald i nære relasjonar, meiner Bjurstrøm.

– Eit under at ikkje fleire blir drepne

Berre halvparten av kommunane har ein gjeldande handlingsplan mot vald i nære relasjonar, og ein av fem kommunar informerer om hjelpetilbod for valdsutsette på andre språk enn norsk, ifølgje undersøkinga.

Tove Smaadahl, som er leiar for Krisesentersekretariatet, meiner det er eit under at ikkje fleire blir drepne fordi det er så tilfeldig kva slags hjelp kvinner i valdelege forhold får.

– Hjelpa kvinner får, er på vilkår av kvar dei bur. Det er heilt horribelt. Slik kan det ikkje vere. Kommunane manglar kunnskap og ressursar for å førebygge vald og hjelpe kvinner i valdelege forhold, seier Smaadahl i ein kommentar til undersøkinga.

Krisesentersekretariatet gjennomfører i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombodet no den årlege kampanjen «Taushet tar liv».

