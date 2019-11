Tusenvis av automatiske straummålarar må lesast av manuelt

innenriks

Nesten 3,2 millionar straumkundar har fått installert automatiske straummålarar. Det opplyser Statnetts dotterselskap Elhub til NRK.

167.000 av dei leverer ikkje data kvar time, som dei skal. Straumselskapa får berre data frå desse kundane éin gong i månaden, men Elhub har ikkje gode nok tal til å slå fast om alle desse målarane blir lese av manuelt.

Årsaka til at målarane må lesast av manuelt, er dårleg mobildekning.

Berre hos straumselskapet BKK er det omtrent 8.200 kundar som betaler for automatiske målarar, men som må lese dei av sjølv. Det er ein nedgang på 300 kundar sidan hausten 2018.

– Hovudårsaka er for dårleg mobildekning i enten bustads- eller hytteområdet. Men så må vi òg ha god nok mobildekning heilt inn dit kvar straumskapet står, og det er jo ofte i kjellaren. Derfor må montørane heilt ut til kvar enkelt for å sjå på dekninga og eventuelt montere forsterka antenne på straummålaren, seier Geir Holen i BKK til NRK.

Holen seier at han skjønner at kundane kunne tenkje seg å sleppe å sende inn målartal kvar månad, men trekker fram at dette er noko nordmenn har gjort i årevis.

– Men vi skulle sjølvsagt ønske at dette var ein situasjon vi var forutan. Dette er noko kundane har betalt for å sleppe, så vi beklagar, seier han.

