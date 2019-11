innenriks

I Systembolagets lanseringsplan for 2020 kjem det fram at dei har ei målsetjing om å lansere to boksøl i det faste sortimentet til ein makspris på 6,90 kroner i 2020. I dag kostar den billegaste ølen på Vinmonopolets svenske motstykke 8,40 svenske kroner, ifølgje NRK.

Bryggeri- og drikkevareforeningen i Noreg meiner billegølen vil føre til prispress, som ikkje vil vere bra for verken norske eller svenske bryggeri.

– Det er ikkje mogleg å matche det prisnivået. Dei kan jo nærast ikkje selje vatn til den prisen, seier kommunikasjonssjef Hege Ramseng til kanalen.

Direktør Harald J. Andersen i Virke Handel synest Systembolagets grep mot grensehandel er interessant.

– Viss norske politikarar no ikkje tar grep for å få eit meir fornuftig avgiftsnivå, vil vi miste norske arbeidsplassar, verdiskaping og all kontroll på kor mykje sukker, alkohol og tobakk vi konsumerer, seier han.

