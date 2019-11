Politiet får auka tilgang til væpning

innenriks

Forslaget inneber at politiet skal sleppe å avvæpne seg og låse inn våpena når dei flyttar seg mellom såkalla sårbare objekt. Stortingets justiskomité gir innstillinga si i saka tysdag.

– Vi har fått ei snikinnføring av permanent politivæpning i Noreg, meiner SVs justispolitiske talsperson Petter Eide, som går imot forslaget.

– Vi meiner at vi skal ha eit politi som har minst mogleg våpen. Det er heilt avgjerande for å få til eit godt forhold mellom publikum og politi, seier han til NTB.

Endringa i politilova inneber at politiet blir gitt høve til «å flytte seg innanfor eit avgrensa område med fleire sårbare objekt utan tidsavgrensing», ifølgje justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Dette bidrar til at politiet kan verne sårbare objekt på ein meir formålstenleg og rasjonell måte enn i dag, sa han då forslaget vart lagt fram.

NTB får stadfesta at Ap støttar regjeringsforslaget. Men SV viser til at forslaget er det siste av fleire tiltak som har auka væpninga i norsk politi, trass i at væpningsutvalet i 2017 åtvara mot ei slik utvikling. Frykta er at auka væpning skal føre til meir skyting.

– SV er ikkje imot at politiet i nokre situasjonar bruker våpen. Men væpninga må vere grunngitt ut frå ein sårbarheits- eller trusselsituasjon, seier Eide.

(©NPK)