Negativ skatt for 25 oljeselskap

innenriks

Dei 25 selskapa er oppførte med negativ skatt, viser ei oversikt frå Skatteetaten.

– Dette er spesielt for oljeselskapa, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

– Eit negativt beløp betyr at selskapa får utbetalt pengar frå staten. Bakgrunnen for dette er to særeigne refusjonsordningar for oljeselskap, seier han.

Gjennom leiterefusjonsordninga refunderer staten skatteverdien av leitekostnader for selskap som går i minus. I 2018 vart det utbetalt 3,4 milliardar kroner til 21 selskap gjennom denne ordninga, opp 100 millionar kroner frå 2017.

Den andre særeigne refusjonsordninga gjeld opphøyr av petroleumsverksemd. I 2018 fekk fire selskap utbetalt til saman 418 millionar kroner gjennom denne ordninga.

Det var selskapet Wellesley Petroleum som fekk mest tilbake frå staten i 2018. Selskapet står oppført i skattelistene med null i inntekt og ein negativ skatt på 997 millionar kroner.

