Mistillitsforslaget mot Hauglie blir lagt fram onsdag

innenriks

Moxnes opplyser til VG at Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget alt onsdag, same dag som han legg det fram. Overfor NTB viser han til opplysningar han har fått frå stortingsadministrasjonen. Men han gjer det klart at Raudt ikkje krev hastebehandling av saka.

– Vi vil gjerne at Hauglie skal gå så fort som mogleg, men vi er lydhøyre for andre parti som seier at dei ønsker meir tid. Det er underleg om dei same partia går inn for hastebehandling same dag som vi leverer forslaget, seier Moxnes til NTB.

Stortingsadministrasjonen hadde ikkje mottatt forslaget tysdag ettermiddag, opplyser leiar Jorunn Nilsen i Stortingets kommunikasjonsavdeling.

– Han må levere forslaget sitt som representantforslag innan klokka halv ni onsdag morgon. Stortinget i plenum bestemmer korleis forslaget skal behandlast, seier ho til NTB.

Moxnes meiner han alt no har nok opplysningar om Hauglies handtering av Nav-skandalen til å seie at han ikkje har tillit til statsråden. Men han seier det ikkje er noko formelt i vegen for at Stortinget bestemmer seg for å sende mistillitsforslaget til kontroll- og konstitusjonskomiteen, og at dette inngår i granskinga som komiteen har sett i gang. Komiteen skal halde høyring om saka 9. januar.

(©NPK)