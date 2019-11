Forbrukartilsynet vil ha svar på kvifor tre selskap ikkje tar imot kontantar

innenriks

Det skriv ABC Nyheter.

Fursetgruppen driv mellom anna Sanguine Brasserie på Operahuset, som er kontantfri. Det er ein praksis som ifølgje tilsynet reiser spørsmål om restauranten bryt finansavtalelova. Forbrukartilsynet ber om å få avklart om restauranten «gir forbrukerne mulighet til å betale med kontanter».

Marknads- og kommunikasjonsdirektør Naja Boone skriv i ein e-post til ABC Nyheter at dei opplever at kundane deira er positive til kontantfri betaling. Ho skriv at det er i nokre få tilfelle at gjesten ønskjer å betale kontant, og «det finner vi alltid en løsning på».

Ho seier at alle restaurantane deira, som mellom anna omfattar Ekebergrestauranten, Grand Cafe og Maaemo, skal bli kontantfrie.

Babybanden ønskjer ikkje å kommentere saka overfor ABC Nyheter.

Frisørkjeda Cutters uttalte til ABC Nyheter i januar at det er mest effektivt både for kunden og dei, at det blir betalt med bankkort eller Vipps.

Gründer og dagleg leiar Kristian Hauge Solheim uttalte den gong at han meinte regelverket er utydeleg og utdatert.

– I frisørbransjen representerer kontantar først og fremst eit problem. Det myldrar med frisørar som tar betalt svart, skreiv Solheim i ein e-post.

(©NPK)