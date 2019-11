Rådmann i Trondheim får ikkje lenger kalle seg «mann»

innenriks

Rådmann Morten Wolden er dermed vorte til kommunedirektør Morten Wolden, skriv Adresseavisen.

Avviklinga av rådmannen, som tittel og omgrep, skjedde på bystyremøtet torsdag. Sjølv om tittelinnehavaren sjølv er uanfekta, vart det temperatur blant politikarar då rådmannen fall, skriv avisa.

Stillingstittelen «kommunedirektør» er kjønnsnøytral og blir nytta gjennomgåande i ny kommunelov. I innstillinga heitte det at rådmannen foreslår at stillingstittelen til den øvste leiaren av administrasjonen blir kommunedirektør ved ikrafttreding av ny kommunelov.

– Eg er absolutt ikkje opptatt av tittel, men det er vel lurt at eg har same tittel som dei andre leiarane. Eg har vore rådmann ganske lenge, så eg skal innrømme at det blir litt rart. Og så må politikarar omstille seg. Rådmannen er jo mykje meir enn meg. Namnet på heile institusjonen endrar seg no, seier kommunedirektør Morten Wolden.

