Opposisjonen usamd om mistillit mot Hauglie

innenriks

– No er det krystallklart ut frå det som har komme fram, at Nav-skandalen er eit resultat av ein ønskt politikk og ein uvilje mot å rydde opp, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikkje gjort det ein kan forvente av ein statsråd som får noregshistorias største rettsskandale på bordet, og ikkje noko tyder på at Hauglie er eigna til å rydde opp i denne skandalen, seier han.

– For tidleg

Raudt er så langt åleine om å ha konkludert i saka. Både Ap-leiar Jonas Gahr Støre og SVs Freddy Øvstegård, som sit i Stortingets kontrollkomité, meiner det er for tidleg med mistillit no.

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt frå Stortinget, og vi skal då vurdere dei svara når vi får dei, seier Støre til NTB.

– Eit for dårleg forankra og for tidleg mistillitsforslag kan verke mot hensikta si og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer, seier Øvstegård.

Begge meiner likevel at Hauglie har store forklaringsproblem.

– Riktig rekkefølgje

Ifølgje Støre koker saka ned til når statsråden vart klar over at Nav var på feil kurs, og kva ho gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og kva ho gjorde med kva ho visste. Men det er eit så alvorleg spørsmål at vi skylder alle dei som har lide urett, men også statsråden, at vi lyttar i riktig rekkefølgje, seier han.

Øvstegård ser på si side ikkje bort frå at mistillit kan bli utfallet.

– No skal vi sørge for å få alle korta på bordet. Hauglie har mykje å bevise i høyringa, om ho skal få bli sitjande, seier Øvstegård.

Kontrollkomiteen skal tysdag bestemme datoen for høyringa.

I slutten av oktober vart det kjent at Nav har tolka EØS-regelverket feil sidan 2012. Det har ført til at så mange som 85 personar kan vere uriktig dømt for trygdesvindel, medan minst 2.400 kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

– Politisk skandale

Det er særleg tre forhold som gjer at Raudt allereie no vel å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første vart praksis når det gjeld korttidsopphald i utlandet endra i mars. Då instruerte departementet Nav om ikkje å gå gjennom gamle saker, seier Moxnes.

– At departementet aktivt setje seg imot å få full oversikt og heller ikkje umiddelbart retta opp i dei feila som hadde vorte gjort, er ein politisk skandale, meiner Raudt-leiaren.

Raudt er òg meir enn kritisk til Hauglies handlingar etter at alarmen gjekk i august og det vart klart at folk kunne ha vorte uriktig straffedømt for trygdesvindel.

– Gav ikkje heile bildet

Moxnes meiner at Hauglie ikkje gav heile bildet i forklaringa si til Stortinget 5. november.

– Hauglie får altså vite 30. august at menneske urettmessig sit i fengsel. Deretter lèt ho det gå to veker før departementet hennar har eit møte med Nav, og ytterlegare fem veker før ho varslar Riksadvokaten, som kan få folk ut av fengsel. Ein sånn statsråd kan ikkje Stortinget ha tillit til. Det trur eg òg ein samla opposisjon kjem til å konkludere med, seier Moxnes.

– Kva vil du oppnå med å fremme eit mistillitsforslag no?

– Vi vil legge press på andre parti. Vi må ta diskusjonen om vi kan ha tillit til Hauglie. Ho har eit ansvar for at skandalen har vorte så stor som den har vorte, seier Moxnes.

