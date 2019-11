Fleire land omtrent likt som Noreg på omsorgsovertaking for barn

innenriks

Finland og Sverige er dei landa som plasserer flest barn utanfor heimen, skriv Aftenposten.

I perioden 2014-2018 vart 10,4 av 1.000 barn i Noreg plassert utanfor heimen, ifølgje tal frå International Handbook of Child Protection Systems. Dette gjeld både frivillige plasseringar og tvangsplasseringar.

Same tal for Finland er 13,3, og i Sverige er talet 12. Tyskland og Danmark er likt med Noreg på statistikken.

Professor Marit Skivenes ved Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen seier til Aftenposten at det i alle land der staten går sterkt inn og vernar interessene til barna, vil oppstå ei spenning overfor rettane til foreldra.

– No aukar presset i fleire land om å ta sterkare ansvar for rettane til barn. Noreg er i front på dette området. Derfor har vi fått ein del kritikk. Vi har tatt den kampen, og det kan verke som det norske systemet har fått svi for det, seier ho til Aftenposten.

Ved utgangen av 2018 fekk 39.042 barn i Noreg barnevernstiltak. Om lag 15.140 barn var plasserte utanfor heimen av barnevernet, i både hjelpe- og omsorgstiltak.

