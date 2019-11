Bruk av smertestillande medisin mangedobla i Noreg på 15 år

innenriks

Det er tal frå Reseptregisteret som viser at bruken av Oksykodon har skote i vêret i Noreg dei siste åra, skriv NRK.

Medikamentet Oksykodon har fått skulda for å skape ei ny gruppe narkomane i USA og for å ha ført til svært mange dødsfall. Også i Noreg er det no fleire som døyr av overdosar av lovleg medisin, enn til dømes heroin, ifølgje kanalen.

Leiar Thomas Clausen for Senter for rus- og avhengigheitsforsking ved Universitetet i Oslo er bekymra over utviklinga.

– No trur eg ikkje at vi kjem til å ende opp der USA er, med tusenvis av dødsfall knytt til dette medikamentet. Men vi har ropt varsku fordi vi gjerne vil snu denne utviklinga tidleg, og før det blir ein folkehelsekatastrofe i Noreg, seier Clausen til NRK.

Leier Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin seier til kanalen at dei har sett i verk tiltak for å redusere bruken av preparatet. Ho seier Oksykodon var meir avhengigheitsskapande enn dei var klar over då det vart introdusert til den norske marknaden.

Kvittum Tangen seier dei gir råd til legar om å vere forsiktig med å skrive ut preparatet og rår legar til å velje andre typar smertestillande.

