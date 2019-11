Aktor ber om tolv års forvaring for Varhaug-drapet

innenriks

Aktor vart ferdig med prosedyren sin i Gulating lagmannsrett måndag formiddag, skriv Stavanger Aftenblad.

13 år gamle Sunniva Ødegård vart funnen drepen like ved sin eigen heim natt til 30. juli 2018.

Den tiltalte var 17 år gammal då drapet skjedde. Då saka vart behandla i Jæren tingrett, vart han dømd til elleve års forvaring.

Påstanden til aktor var den same i tingretten som i lagmannsretten. Statsadvokat Nina Grande meinte det er nærliggande for at den tiltalte kan komme til å gjere noko liknande igjen.

Berre to andre mindreårige personar har vorte dømt til forvaring før 18-åringen.

(©NPK)