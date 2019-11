Høge smittetal for alvorlege flåttsjukdommar i år

innenriks

Det viser tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Så langt i år er det registrert 440 tilfelle av Lyme borreliose, også kalla berre borreliose. I heile 2018 vart det registrert 421 tilfelle, medan rekorden vart sett i 2017 med 438. Talet på registrerte tilfelle av TBE (skogflåttencefalitt) var i heile fjor 26, og det var rekna som høgt. Per oktober i år var det allereie registrert 34 tilfelle.

Umogleg å seie noko no

Seniorrådgivar Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet understrekar at alle tala for 2019 er førebelse, og at det er umogleg å vite no kva det endelege talet endar på.

– Vi ser at tala for Lyme borreliose per dags dato ligg på linje med 2017 og 2018, seier ho til NTB.

– Per oktober månad har vi 34 registrerte TBE-tilfelle, og vi veit ikkje om dette representerer ein mellombels auke i talet på tilfelle, eller om det er ein ny trend. Vi veit altså ikkje om dette er på grunn av meir aktsemd frå klinikarar, meir testing av pasientar eller om det er ein reell auke i området over tid, seier Jore.

Møte før jul

Førekomsten av TBE er generelt og tradisjonelt svært låg i Noreg, med totalt 143 tilfelle melde til MSIS i 24-årsperioden 1994 til 2017.

Varselklokkene ringde derfor i fjor, med 26 tilfelle melde inn på eitt år. Då det talet vart passert tidlegare i år, med ein særleg auke i Telemark, bestemte Folkehelseinstituttet seg for å sjå nærare på kva som ligg bak denne auken. Ein skal undersøke og hente inn opplysningar, mellom anna i eit møte med aktuelle instansar.

– Det er fastsett eit møte no før jul med smittevernlegar, kommuneoverlegar i dei aktuelle kommunane i Telemark, mikrobiologar i området, Flåttsenteret og Folkehelseinstituttet, seier Jore.

Det er stor variasjon i sjukdomsbildet, men TBE-viruset kan i verste fall gi betennelse i hjerne og ryggmerg.

Seinsommarauke

Når det gjeld borrelia-bakteriane, som kan gi alvorleg Lyme borreliose, har det dei siste fire–fem åra vore omtrent like mange kvart år som blir diagnostisert i Noreg, drygt 400 tilfelle.

I første halvår av 2019 var det registrert 104 tilfelle, medan snittet for dei fem tidlegare åra har vore 105 – altså ganske likt tidlegare år.

Årets seinsommar- og hausttal ligg likevel 35 prosent over det som er snittet for tilsvarande periode dei siste fem åra.

– Det kan vere mange ulike faktorar som speler inn, men ein varm og fin sommar kan gjere at fleire menneske blir eksponerte for flåttbit, sidan dei er meir ute i skog og mark, til dømes, samanlikna med ein regnfull og kald sommar. Klimaet vil i tillegg òg påverke sjølve flåtten, som ikkje vil vere særleg aktiv under eit kaldt og vått klima, seier Jore.

Aukande trend

Det er ikkje berre i Noreg det har vore ein auke i talet på alvorlege tilfelle dei siste 20–30 åra.

– Lyme borreliose har hatt ein aukande trend i fleire land i Europa og i Nord-Amerika. WHO har peika ut sjukdommen som ein prioritert flåttboren sjukdom, sidan han no er den mest vanlege vektorborne sjukdommen i Europa. Den er ein «klimasensitiv sjukdom», og dei globale klima- og miljøendringane blir tilskrivne mykje av denne trenden, seier Jore.

Parallelt med dette har det vore ei utvikling i folks medvit rundt smittefare, auka testing, og dessutan medisinsk utvikling med behandling og diagnostikk.

Alt dette gjer det komplisert å seie noko om årsaka til at smittetala endrar seg frå år til år.

