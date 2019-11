Strid mellom Støre og Jensen om «ostehøvelkutt»

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre lovar at han vil fjerne avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) til regjeringa dersom Ap vinn valet om to år.

Reforma går ut på at det kvart år blir kutta 0,5 prosent i driftsbudsjetta til offentleg sektor. Reforma har fått mykje kritikk, men innsparinga har ifølgje regjeringa vore på 8,6 milliardar mellom 2015 og 2018. Forventa innsparing i 2019 er 1,7 milliardar kroner.

Vil ikkje stanse effektivisering

Støre og Jensen møttest fredag til duell i NRKs Politisk kvarter der Støre understreka at reforma er eit uttrykk for at ein ikkje prioriterer.

– Det blir kutta like mykje i kriminalomsorga, sjukehusa og politiet. Det er ein feig strategi fordi det sender ikkje signal om kva som er viktig og kva som er mindre viktig, sa Støre.

Ap-leiaren seier han ikkje vil stanse effektiviseringa av offentleg sektor om Ap kjem i regjering.

– Vi skal framleis effektivisere, men på ein annan måte. Vi skal gjere dette ved å prioritere og saman med dei tilsette i offentleg sektor finne nye måtar å løyse oppgåvene på.

– Kraftige skatteskjerpingar

Finansminister Siv Jensen (Frp) meiner reforma er ein suksess, og ho seier ho ikkje trur Støre og ei eventuell raudgrøn regjering vil klare å legge om politikken. Ho meiner dei rett og slett ikkje har råd.

– Alternativet til reforma er ganske kraftige skatteskjerpingar. Vi skylder skattebetalarane å tenke grundig gjennom korleis vi bruker pengane deira, sa Jensen.

– Norsk økonomi er på veg inn i ein normalsituasjon, og då må vi som politikarar prioritere mykje hardare enn det vi har gjort dei siste ti–femten åra. Og då må vi effektivisere og ha fokus på reformer. I det alternative budsjettet til Ap ser vi at dei ikkje klarer å avvikle denne reforma. I tillegg vil dei ha kraftige kutt og krevje inn 10 milliardar ekstra i skatt, sa Jensen.

