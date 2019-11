Norske Hercules-fly skal sløkke brannar i Sambandsstatane

innenriks

Dei militære transportflya Balder, Brage, Frøy, Odin og Ty er selde til det amerikanske firmaet for 4,5 millionar dollar, eller rett over 41 millionar norske kroner.

– Dette er det første større avhendingsprosjektet som er gjennomført etter etableringa av Forsvarsmateriell som eigen etat. Det er oppløftande når vi lykkast med gjenbruk som i dette tilfellet, seier direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell i ei pressemelding.

Flya må byggast om for å bli brannfly.

– Desse C-130H-flya har vorte haldne ved like etter den høgaste standarden, og med modifikasjonane våre saman med ein ny glascockpit vil flya halde fram med å tene allmenta i åra framover, skriv Britt Coulson, direktør for Coulson Aviation i pressemeldinga.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er fornøgd med salet.

– Desse flya har vore svært viktige for det norske Forsvaret, og eg er glad for at dei no kan komme til nytte òg for det sivile samfunnet. At vi samtidig kan føre tilbake middel frå salet til forsvarsbudsjettet, er òg gledeleg, skriv Bakke-Jensen.

