Miljødirektoratet kallar Equinor-leiinga inn på teppet

innenriks

Direktoratet har gått gjennom ei rekke feil på anlegga dei siste åra. Det at feila ikkje har vorte retta etter fleire tilsyn, gjer at direktoratet no reagerer.

– Dette er eit leiingsspørsmål. Her er det nokon som ikkje har gjort jobben sin, seier Bjørn Bjørnstad, leiar for tilsynsavdelinga i Miljødirektoratet, til Dagens Næringsliv.

Bjørnstad seier til avisa at han no siktar til leiinga i selskapet, ikkje berre ute på installasjonane.

– Brota på regelverket som vi har avdekt, skjer på felt på heile norske sokkelen. Derfor vil vi snakke med leiinga i Equinor, som har mandat til å handtere og rette opp dette. Vi vil at dei skal gjere greie for kvifor det har vorte slik og kva dei skal gjere for å betre situasjonen, seier Bjørnstad.

Equinor seier at dei vil svare på spørsmåla frå direktoratet.

– Vi har fått brevet frå direktoratet. Spørsmål som direktoratet ønsker svart på, er det viktig for oss å oppklare og få gjort greie for, seier pressetalsmann Morten Eek i Equinor til DN.

