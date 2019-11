Lysbakken ber om Støre-hjelp mot oljekappløp i nord

innenriks

Definisjonen av den såkalla iskanten set i praksis grensa for kor langt nord det er tillate med oljeaktivitet.

– Viss Arbeidarpartiet støttar SV, dei andre miljøpartia, fiskarane og miljørørsla i kampen om iskanten, blir det umogleg for Høgre å stå imot presset, seier Lysbakken.

Han tok opp saka i ein tale til SV-landsstyret i Oslo fredag.

– Derfor er oppmodinga mi til Jonas Gahr Støre og Ap krystallklar: Gå saman med oss i kampen for naturen ved iskanten. Lytt til dei faglege råda og gå inn for å flytte definisjonen av iskanten sørover. Det må gå ei grense – òg for oljekappløp i sårbare område.

Vil vente på regjeringa

Til våren legg klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram ein ny forvaltningsplan for Barentshavet. Frå Arbeidarpartiet er bodskapen at ein ventar på denne saka, slik at ein får eit oppdatert kunnskapsgrunnlag.

– Vi vil vente med å ta stilling til einskildelement i planen til regjeringa har lagt fram forslaget sitt, og til vi har fått full tilgang til det faglege underlagsmaterialet for regjeringsforslaget, seier Aps Åsmund Aukrust i energi- og miljøkomiteen til NTB.

Senterpartiet står, i tråd med merknadene partiet hadde saman med Ap, Frp og Høgre i energimeldinga i 2016, fast på å ikkje fastsetje iskanten. Saka har ikkje vore behandla hos partiet etterpå, og Sp ventar no på regjeringsforslaget.

«Isolere høgresida»

Men Lysbakken åtvarar mot å vente til regjeringa har vorte samd internt i saka.

– Dei miljøfaglege råda er tydelege. Derfor meiner eg at det går an å ta tydeleg stilling til dette allereie no. Det vil bidra til å auke det politiske presset på høgresida i regjering, seier han til NTB.

Regjeringa er splitta i spørsmålet om iskanten. Medan Venstre vil flytte iskantsona lenger sør, vil Frp vil at ho skal gå lenger nord eller definerast som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nyleg varsla KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad at ein slik «dynamisk» iskant er uaktuell for KrF.

– Ap har no ei moglegheit til å isolere høgresida i klimapolitikken, seier Lysbakken.

– I 2015 sa Ap på landsmøtet sitt at dei var opne for at grensene for iskanten måtte trekkast på nytt, men at det først kunne skje i samband med ein heilskapleg forvaltningsplan. Altså først i 2020. Altså no, legg han til.

– Krev meir

SV-leiaren slår fast at Ap i det siste oftare enn før har stemt saman med SV i miljøsaker i Stortinget.

– Men vi krev meir. Saman må vi vise at ei raudgrøn regjering frå 2021 kan gi den grøne fornyinga av klimapolitikken som folk ønsker seg. Men endå viktigare: Saman må vi forhindre dei blå i å føre ein politikk som set naturen vår på spel og øydelegg for klimamåla våre, seier Lysbakken.

Debatten om iskanten handlar om naturvern og forvaltning av sjølve motoren i det økosystemet Noreg haustar av langs norskekysten og om kartlegging av nye område som kan vere potensielle for oljeaktivitet i framtida.

I regjeringserklæringa heiter det at ein skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

