Lønnsemda i mediebransjen er svekt

innenriks

Brukarinntektene aukar, reklameinntektene fell og lønnsemda for norske aviser, radio og TV fell, ifølgje rapporten.

– Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, skriv direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Dei siste fem åra har avisene mista 2,3 milliardar kroner i annonseinntekter, ifølgje rapporten.

Avisene og dei kommersielle TV-kanalane hadde i 2018 10,9 milliardar i brukarinntekter. Det er ein auke på 24 prosent sidan 2014.

Totalt omsette avisene, radio- og tv-kanalane for 26,7 milliardar kroner i 2018. Det er ein auke på om lag éin prosent frå året før.

(©NPK)