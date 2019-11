Høie vektlegg samarbeid i ny sjukehusplan

innenriks

– Sjukehusa må slutte å sjå seg sjølv som ein lukka bygning. Dei må sjå seg som ei teneste som også skal behandle pasienten heime og ha ei samfunnsrolle som inneber å vere open mot lokalsamfunnet, seier Høie til NTB.

Det vart mykje debatt då Høie for fire år sidan la fram den første nasjonale sjukehusplanen i Noreg. Ho handla mykje om struktur, og det førte til omfattande diskusjon om kor mange sjukehus vi skal ha, kor stort pasientgrunnlaget skal vere og kva for funksjonar sjukehusa skal ha – som til dømes akuttkirurgi.

Sjukehusplanen for 2020-2023, som Høie legg fram fredag, handlar meir om innhaldet i tenestene. Nøkkelord er meir samarbeid og kompetanse.

Kasteballar og svingdørspasientar

Skipinga av 19 helsefellesskap – som Høie lanserte i samarbeid med kommuneorganisasjonen KS i oktober – står sentralt i planen. Målet er at kommunane og sjukehusa skal samarbeide betre om oppfølging slik at ein unngår at pasientar blir kasteballar i systemet.

Særleg har mange svært sjuke eldre og kronikarar hamna mellom to stolar, erkjenner Høie, som meiner helsefellesskapa vil bøte på problema som følgde med samhandlingsreforma.

VG kunne denne veka avdekkje at kommunane dei siste sju åra har betalt helseføretaka 1,4 milliardar kroner i dagbøter for utskrivingsklare pasientar dei ikkje klarer å ta imot.

– Det har handla mykje om å sende rekningar fram og tilbake, og dessverre har òg pasientar vorte sende fram og tilbake – utan å oppleve at tenestene heng saman, seier Høie.

Dersom den nye ordninga med helsefellesskap fungerer etter hensikta, opnar Høie på sikt for å fjerne dagbøtene. Men han vil ikkje seie noko om når det kan bli aktuelt.

Fleire skal få behandling heime

Andre område som blir trekte fram i sjukehusplanen:

* Auke kompetansen innan psykisk helse – særleg skal barn og unge blir prioriterte.

* Akuttmedisinsk teneste skal i sterkare grad trekkast inn i samhandlinga med resten av helsetenestene.

* Auka kompetanse og vidareutdanning – særleg blant sjukepleiarar og helsefagarbeidarar – er tiltak for å møte utfordringa med at befolkninga blir eldre. Sjukehusa skal legge til rette for ein heiltidskultur. Det må bli tilbydd lærlingplassar for helsefagarbeidarar.

* Bruk av helseteknologi inneber at fleire pasientar kan få behandling heime. Høie nemner kreftsjuke og pasientar med nyresvikt som døme.

Ap: Meir byråkrati

«Keiserens nye klede», seier både Ap og Sp om nyvinninga til Høie, helsefellesskapa.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet er lite imponert. Ordninga inneber meir byråkrati med prosessar som finn stad langt unna pasienten, meiner ho.

– Det denne regjeringa gjer, er å innføre meir målstyring, meir innsatsstyrt finansiering og fleire teljekantar, seier Kjerkol til NTB.

Kjersti Toppe i Sp seier det er enorme utfordringar innanfor psykiatri, samhandling og akuttenester. Ho er bekymra for at sjukehusplanen ikkje blir sett i samanheng med finansiering og kommuneøkonomi generelt.

– Vi må bort frå økonomiske insentiv som dagbøter. Det har verka mot hensikta si.

Ho påpeikar at det er lovfesta at spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta skal samarbeide.

– Slik sett verkar det som Høie no legg fram ei lettvint og overflatisk løysing på noko som er eit strukturelt problem i Helse-Noreg, seier ho.

