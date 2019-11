Geir Isaksen går av som sjef i Vy

innenriks

Konsernsjef Geir Isaksen kunngjorde 21. november 2019 styret i Vygruppa AS at han ønsker å fråtre stillinga si som konsernsjef. Geir Isaksen har vore konsernsjef for Vy sidan september 2011 og er no 65 år gammal, heiter det i ei pressemelding frå Vy fredag formiddag.

– Isaksen har leidd Vy gjennom store endringar i den tida han har vore konsernsjef. Jernbanereforma og innføringa av konkurranse om å køyre tog på norske jernbanestrekningar har kravd ei stor omstilling i selskapet, seier styreleiar Dag Mejdell.

Styret i Vy har sett ned eit tilsetjingsutval som skal leie prosessen med å finne ny konsernsjef til Vy.

– Det har vore ei glede å leie dette konsernet sidan 2011. Eg har i samsvar med tilsetjingsavtalen min ein rett til å gå over i ei rådgivarstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har komme til at tida no er moden for å gjere det, seier Isaken.

Han seier han vil stå i stillinga inntil ny konsernsjef tiltrer.