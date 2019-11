Frode Berg møter EOS-utvalet neste veke

innenriks

Det stadfestar advokaten til 64-åringen, Brynjulf Risnes, fredag.

– Det blir neste veke, skriv han i ein SMS til NTB.

EOS-utvalet ønskte fredag ikkje å kommentere saka overfor NTB, men viser til utsegner utvalsleiar Svein Grønnern tidlegare har komme med. Han stadfesta sist helg overfor NRK at utvalet i fleire månader har jobba med saka til Berg.

– Vi vil sjå om rettane til enkeltpersonar er krenkte og om E-tenesta har opptredd innanfor lova, sa Grønnern.

– EOS-utvalet har låg terskel for å undersøke saker som til dømes norske medium skriv om når det gjeld norske tenester. Det var derfor heilt naturleg å gå inn i denne saka etter dekninga ho har fått, sa han.

Berg vart i vår dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han nyleg tilbake til Noreg. Ei spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg vart ein del av, opna for benåding og lauslating av nordmannen.

