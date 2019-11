Elvestuen set klimakvotar på sparekonto

innenriks

Det kjem fram i nysalderinga av statsbudsjettet for 2019.

Klimakvotane blir henta frå den norske potten som elles ville ha vorte auksjonert ut til bedrifter i EU-kvotesystemet ETS. No skal dei i staden bli førte over til ein eigen lukka konto.

Der skal Noreg halde dei i reserve i tilfelle nasjonale utslepp blir for høge.

Uvisse om framtidige utslepp

Bakteppet er uvisse om kor store dei norske utsleppa av klimagassar vil bli.

Klima- og miljødepartementets eigne utrekningar viser at Noreg ikkje ligg an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som blir ført i dag. Tvert imot risikerer vi å sleppe ut 12 millionar tonn CO2 for mykje samla sett over dei kommande ti åra.

Kvotane som no blir sette av, kan i så fall bli brukte til å gjere opp for noko av dette gapet.

Kan bli sletta

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er for sin del klar på at innsatsen skal skjerpast. Målet er å sørge for så store utsleppskutt på heimebane at det ikkje blir nødvendig å knuse sparegrisen.

I så fall vil reserven på tre millionar klimakvotar etter kvart kunne slettes.

– Regjeringas avgjerd vil altså ikkje føre til at dei samla utsleppa aukar, men kan tvert imot føre til overoppfylling av klimamålet, forklarer Elvestuen i ei pressemelding.

Nødutgang

Arbeidarpartiets klimapolitiske talsperson Åsmund Aukrust har inga tru på at dette vil bli utfallet.

Han meiner regjeringa i realiteten planlegg for å kjøpe seg fri.

– Det er ganske openbert at det regjeringa har gjort, er å skaffe seg ein nødutgang frå våre eigne klimamål, seier Aukrust til NTB.

– Det er openbert at dei vil ha den nødutgangen, og med det miljøtruverdet denne regjeringa har, er det ingen grunn til å tru at dei ikkje òg vil bruke han, seier han.

Krev sletting

SVs Lars Haltbrekken meiner regjeringa i staden burde ha forplikta seg til å slette kvotane allereie no.

– Elvestuen må seie det som det er. Dette er berre for å gi Frp og regjeringa ein utveg for å få Noreg til å sjå bra ut på statistikken utan å måtte gjere klimakutta her heime, seier han.

Leiar i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, er av same oppfatning. Ho meiner regjeringa «sminkar sanninga» om kva kvotane skal brukast til.

– Vi synest dette er vanvitig dårleg av regjeringa, seier Lundberg til NTB.

Tapte inntekter

Grepet er heller ikkje gratis. Noreg går glipp av store auksjonsinntekter når kvotane no skal overførast frå kvotesystemet til kontoen for såkalla ikkje-kvotepliktig sektor.

Med dagens kvotepris og dagens valutakurs vil det koste den norske staten anslagsvis 160 millionar kroner i tapte salsinntekter per år.

