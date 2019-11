Arbeidsgivarar er positive til å tilsetje innvandrarkvinner – få søker

innenriks

200 norske arbeidsgivarar i ulike bransjar og stader i landet er i ei undersøking spurt om sitt syn på innvandrarkvinner i arbeidslivet. Eit stort fleirtal av dei spurde svarer at innvandrarkvinner bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sju av ti svarer òg at dei ikkje ser på religiøse plagg som eit hinder så lenge søkaren elles er kvalifisert til stillinga, skriv Vårt Land.

Problemet er likevel at innvandrarkvinner ikkje søker på dei kunngjorde jobbane. Undersøkinga vart presentert på årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) torsdag.

No seier likestillingsombod Hanne Bjurstrøm at ein må sjå på årsakene til at denne gruppa kvinner ikkje søker jobbar utanfor heimen. I mange samanhengar er det mennene som står i vegen for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

– Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjonar, også blant innvandrarfamiliar, seier Bjurstrøm.

– Ikkje ved å marsjere inn i familiane og fortelje dei enkelte kva dei skal gjere, men ved å utforme verkemiddel som treffer og gå i dialog med mennene. Kontantstøtta er det første som bør fjernast, seier ho.

(©NPK)