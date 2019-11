Ving tar over tolv hotell i Spania

innenriks

Dei tolv hotella har til saman 2.194 rom og 1.700 tilsette. Ifølgje ei pressemelding omfattar kjøpet fem av hotella som er mest populære blant kundane til Vinggruppen.

– Vi er glade for at vi no har sikra nokon av dei best likte hotella våre òg for framtida, og at vi gjennom oppkjøpet òg skaper nye moglegheiter for å vekse med nye hotell i middelhavsområdet og på Kanariøyane, seier konsernsjef Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden.

Etter konkursen for reisegiganten Thomas Cook kjøpte Petter Stordalens selskap Strawberry saman med to oppkjøpsfond opp Vinggruppen. Dette omfattar 2.300 tilsette i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

