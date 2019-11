Støtte til Radioresepsjonen i Kringkastingsrådet

innenriks

Ifølgje bransjenettstaden Kampanje reagerte fleire av medlemmene på NRKs avgjerd om å fjerne innslaget, der Sagen framførte «et internt notat om klima og rase» som ein del av spalta «Flauhetskonkurransen».

Rådsmedlem og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var blant dei.

– Eg synest dette var eitt av dei fremste døma på eit fenomen som breier om seg og som vi alle i media skal vere sterkt bekymra over, nemleg krenkingshysteri. Det er misforståingar, og av og til feiltolkingar gjorde med vilje, som er med på å innskrenke ytringsrommet i Noreg, sa han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen uttalte seg òg i Kringkastingsrådet. Han omtalar diskusjonen i ettertid som viktig.

– Sånn sett meiner eg at den konkrete flauheitskonkurransen i dette programmet må vere eitt av dei mest vellykka satireinnslaga vi har hatt, for det har ført til ein diskusjon om grensene for satiren, om krenking. Det har ført til ein diskusjon her på huset om mangfald i positiv forstand, sa kringkastingssjefen.

Innslaget har vorte fjerna frå nettet etter initiativ frå programleiarane sjølv.

(©NPK)