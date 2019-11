Rektor held fram på Universitetet i Søraust-Noreg

innenriks

Aasen var éin av fem søkarar til den fireårige åremålsstillinga som rektor ved USN.

– Eit samla styre meiner at Petter Aasen er den best kvalifiserte søkaren. Han har brei leiarerfaring, og har vist at han lykkast med å oppnå resultat, skriv styreleiar Tore Isaksen i ei pressemelding.

Han har vore rektor i 12 år samanhengande, ved tre ulike høgskular, som gjennom fleire rundar med fusjonar no har vorte Universitetet i Søraust-Noreg. Ifølgje pressemeldinga har Aasen vore rektor for Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, så Høgskolen i Søraust-Noreg. Høgskolen i Søraust-Noreg fekk så universitetsstatus i 2018.

Aasen er 67 år gammal. Han vil no vere rektor ved universitetet til 2024.

