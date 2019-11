Politiet har oppretta sak mot SIAN etter koranbrenning

innenriks

Politiet i Agder stansa Koran-brenninga og demonstrasjonen i Kristiansand sist laurdag, men seier til Fædrelandsvennen at dette ikkje var etter ordre frå politidirektøren.

– Det er oppretta totalt sju meldingar i samband med denne hendinga. Tre for ordensforstyrringar, to for vald mot offentleg tenestemann, og så er det opna ei undersøkingssak som går på straffelova paragraf 185 og brenning av Koranen, seier stabssjef Morten Sjustøl i Agder-politiet til avisa.

Politidirektoratet sende sist fredag ut ein ordre til politiet om å gripe inn mot brenning av religiøse symbol. Det stadfesta politidirektør Benedicte Bjørnland overfor nettstaden Filter Nyheter onsdag kveld.

Rasismeparagrafen

I operasjonsordren står det ifølgje Bjørnland at politiet skal prøve å hindre offentleg «skjending av Koranen» før det skjer, og så gripe inn med ein gong om det likevel endar med at aktivistar set fyr på boka.

– Det å skjende Koranen kan vere, i ein gitt kontekst, brot på straffelova paragraf 185 om hatefulle ytringar, sa politidirektøren til Filter Nyheter.

Paragraf 185 er òg kjend som rasismeparagrafen. Rettspraksis i Noreg har til no vore at brenning av heilage skrifter ikkje blir ramma av paragrafen i straffelova om hatefulle ytringar.

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand understreka òg før demonstrasjonen at bokbrenning ikkje var forbode i Noreg.

– Når bodskapen er ubehageleg og vanskeleg, blir vi testa på ytringsfridom, ikkje når det er noko alle trivst med. Å brenne ei bok er ikkje straffbart, sa Hortemo då formannskapet i nye Kristiansand hadde det første møtet sitt onsdag 6. november, melde Fædrelandsvennen same dag.

Blasfemiparagrafen fjerna

Før jul i 2008 blussa striden om rasisme- og blasfemiparagrafen opp etter at regjeringa foreslo å fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffelova. Men i staden for å la det bli med det foreslo regjeringa å utvide rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Målet var å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser».

Menneskerettsforkjemparar, akademikarar, opposisjonen, eigne partifellar og representantar frå ulike trussamfunn tok avstand frå forslaget, og regjeringa Stoltenberg vart i februar 2009 pressa til å trekke det tilbake.

– Fullstendig farse frå regjeringa si side. Ein kan ikkje i den eine augneblinken oppmode til å fjerne blasfemiparagrafen og så vilje innskrenke ytringsfridommen i neste sving, sa Frp-leiar Siv Jensen til NTB 4. februar 2009.

Den norske blasfemiparagrafen vart fjerna frå straffelova i mai 2015.

