Parkert bil brann på Lørenskog

Politiet har opna etterforsking etter at det byrja å brenne i bil som stod parkert på ein parkeringsplass.

Det vart varsla om brannen klokka 23.15 onsdag kveld. Då nødetatane kom fram til staden, fekk brannvesenet raskt kontroll.

– Det er berre brunne i éin bil. Bilen er taua inn for teknisk undersøking. Per no er det uvisst om det kjem av teknisk feil eller om brannen var påsett, seier operasjonsleiar Gisle Sveen i Aust politidistrikt til NTB.

Han seier brannen i Solheimveien på Lørenskog vart oppdaga av ein forbipasserande.

Det har vore ei rekke bilbrannar i Oslo og Akershus dei siste månadene. Fleire av dei ser ut til å vere påsette.

