Nav-sjefen og statsråden usamde om kjennskap til moglege justismord

– Det er veldig alvorleg at Nav allereie i februar 2019 sit på kunnskap om at det fanst pågåande straffesaker, som følgje av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fekk 30. august, sa Hauglie (H) til VG onsdag.

Ho viser til eit internt brev datert 25. februar, som mellom anna vart sendt til ytingsdirektør Kjersti Monland.

Vågeng meiner Hauglie tolkar brevet feil.

– Ei klønete formulering har skapt eit inntrykk av at Nav allereie i februar 2019 visste at folk sat i fengsel fordi vi behandla saker feil. Det stemmer ikkje, og det var ikkje det denne e-posten gjaldt. Då denne mailen vart skriven, var vi ikkje klar over at vi hadde feil lovforståing om opphald i EU/EØS, skriv Nav-sjefen til VG.

