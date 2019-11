Medisinar billegare i Noreg enn i mange andre land

innenriks

I ei undersøking kalla The Medicine Price Index 2019 som er gjort av det britiske helseselskapet Medbelle, går det fram at det er store variasjonar i prisane for dei same medisinane i ulike land. Ei samanlikning mellom 50 land viser at Noreg hamnar på ein 27.-plass på lista, med eit prisnivå som ligg 5,26 prosent under medianprisen.

Det er Aftenposten som omtaler oversikta.

Prisnivået i Sverige ligg heile 23 prosent under medianverdien, men i Danmark er prisane 79,5 prosent over. Nedst ligg Thailand med eit prisnivå 94 prosent under medianprisen. I USA ligg prisane på dei vanlege medisinane heile 306 prosent over medianverdien.

– Det er manglande konkurranse i USA og inga god regulering. Legemiddelindustrien har mykje makt. Medicare, ei offentleg helseforsikring, har ikkje lov til å forhandle med legemiddelindustrien. I Noreg har styresmaktene meir å seie, forklarer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket i Noreg til Aftenposten.

Dei 13 medikamenta som er med i undersøkinga, gjeld vanlege lidingar eller sjukdom som diabetes, angst, potensproblem, høgt kolesterol, hjartesjukdom, fibromyalgi, astma, epilepsi, diabetes og depresjon.

