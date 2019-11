Mann tiltalt for å ha valdtatt kvinne på busstopp i Bergen

innenriks

Ifølgje påtalemakta kjente ikkje dei to kvarandre frå før, skriv NRK.

Den 26 år gamle mannen har sete i varetekt sidan han vart arrestert i sommar. Det er fordi påtalemakta fryktar at mannen skal rømme landet, sidan han ikkje er norsk statsborgar. Han erkjenner ikkje straffskuld, ifølgje forsvararen sin.

– Han erkjenner ikkje det han er tiltalt for, men erkjenner at det har vore seksuell kontakt. Han meiner at dei hadde frivillig sex, seier advokat Bjørn André Gulstad.

Saka skal opp i Bergen tingrett i mars.

