MDG vil stoppe alle nye «monstervegar»

Satsinga kjem fram i samferdselspakken i det alternative budsjettet til partiet, som blir lagt fram torsdag.

– Regjeringa er besette av å bygge nye fleirfelts monstervegar som vi ikkje treng. Dette er svindyrt og gammaldags, seier MDGs talsperson Arild Hermstad til NTB.

Partiet vil i budsjettforslaget sitt for 2020 redusere kollektivprisane med 20 prosent og innføre gratis kollektivtransport for barn under skulealder i heile landet. Prislappen er 3,85 milliardar kroner.

Dette beløpet er inkludert i satsinga til partiet på kollektiv, sykkel og gonge, som har ein samla pris på 6,1 milliardar. For å finansiere satsinga legg MDG opp til å hanke inn 10 milliardar kroner på ei splitter ny flyseteavgift neste år, noko Dagbladet kunne fortelje om onsdag.

– Fleire felt gir auka trafikk

MDG hentar òg inn pengar ved å setje stopp for alle ikkje igangsette vegprosjekt som skal auke kapasiteten, og som vil skape meir trafikk og utslepp.

– Dei store tida av monstervegane er forbi. I staden må vi bruke pengane på å forbetre kollektivtilbodet og sikre og halde ved like dei vegane vi allereie har, seier Hermstad.

Han nemner fleire døme på prosjekt som MDG ville stoppa neste år: E18 Vinterbro (230 millionar på 2020-budsjettet), E18 Lysaker – Ramstadsletta (400 millionar), planleggingsmiddel til Rogfast (200 millionar) og E39 Vinjeøra (200 millionar). Hermstad trekker òg fram E18 mellom Arendal og Grimstad og mellom Ålgård og Lyngdal som døme.

– Er ikkje dette ein distriktsfiendtleg politikk og ei oppskrift på meir kø?

– All forsking viser at når du byggjer fleire felt, aukar trafikken tilsvarande. Det går ikkje an å bygge seg ut av bilkø, seier Hermstad.

– Når det gjeld distrikta, satsar vi 1 milliard meir på skredsikring og flaumsikring og sørgjer for betre veg der folk bur. Vi er opptekne av betre standard på fylkesvegar og lokale vegar, seier MDG-toppen.

Lang ønskeliste

På ønskelista til MDG står òg ei jernbanesatsing på 2 milliardar kroner utover budsjettet til regjeringa.

Partiet ønsker å elektrifisere attverande togstrekningar, greie ut konsekvensane av utbygging av Nordlands-banen og høgfartstog, greie ut Hyperloop mellom Oslo og København og sørgje for fleire avgangar mellom norske byar.

I budsjettforslaget foreslår MDG ifølgje Klassekampen òg å auke både bensin- og dieselavgifta med 5 kroner per liter, noko som vil gi inntekter på vel 6 milliardar kroner.

Dette beløpet skal, saman med 1,9 milliardar kroner frå flypassasjeravgifta vi har i dag, bli delte ut i ei ny klimapåskjønningsordning til folk.

Dei alternative budsjetta frå opposisjonspartia har liten reell politisk tyding utover å synleggjere prioriteringane og satsingsområda deira. Dei fire regjeringspartia, som har fleirtal i Stortinget, la nyleg fram semja si om statsbudsjettet for neste år.

