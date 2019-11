Leiarpris til Gunhild Stordalen

innenriks

Ifølgje NRK fekk ho prisen i New York natt til torsdag norsk tid. Prisen blir delt ut av United Nations Foundation, som er ei privat stifting som arbeider tett med FN.

I grunngivinga står det: «Legen og miljøforkjemperen Gunhild Stordalen for sitt banebrytende arbeid med å forvandle det globale matsystemet og dets innvirkning på planeten, gjennom samarbeid mellom vitenskap, politikk og næringsliv uten profitt.»

Gunhild og Petter Stordalen har fått kritikk mellom anna for å bruke privatfly. Dei to kunngjorde tidlegare denne månaden at dei flyttar frå kvarandre.

– Utan Petter Stordalen hadde aldri EAT eller å få matsystemet på agendaen til FN vore mogleg. Og det er fantastisk at han framleis vil vere med og bidra, men eg trur absolutt at det kjem til å vere lettare for mitt eige truverd i saka vi jobbar med, seier Gunhild Stordalen på spørsmål frå NRK om det no blir enklare å leve i samsvar med eigne prinsipp.

Tidlegare har mellom anna Barack Obama, Bill Clinton, Kofi Annan og Ban Ki-moon, Desmond Tutu, Angelina Jolie og Jens Stoltenberg fått prisar under Global Leadership Awards.

