KrF-topp: Homoterapi-forbod truar trusfridommen

– Dersom ein skal ha statleg godkjenning for kva for tema ein kan snakke om og be for, vil det vere eit kraftig inngrep i handlingsrommet til trussamfunna. Det opplever eg som eit kraftig overtramp, seier Hans Fredrik Grøvan til Dagen.

Grøvan tilhøyrer fleirtalet i KrFs stortingsgruppe som har sett foten ned for å greie ut eit forbod mot den omstridde terapien.

– Eit forbod mot konverteringsterapi vil føre til svært krevjande avgrensingar, og kan true sjølve trusfridommen i landet vårt, seier han.

Tysdag sende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) eit brev til Stortinget om at dei ønsker å greie ut eit forbod på vegner av dei tre andre regjeringspartia. I utgreiinga skal ein òg sjå nærare på trusfridom og diskrimineringsvern.

