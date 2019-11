Ein av seks i Bergen kommune lét seg lure av falsk e-post

innenriks

Kvar sjette tilsette i Bergen kommune gav frå seg brukarnamn og passord då dei vart freista lurt under ei gransking av datasikkerheita i kommunen, skriv Bergens Tidende.

– Det er sjølvsagt for mange. Denne rapporten er eit varsku, som viser at vi har opplagde utfordringar når det gjeld kompetanse og kultur om personvern, seier finansbyråd Erlend Horn (V), som er ansvarleg for datasikkerheita til kommunen.

I eit arrangert svindelforsøk konsulentselskapet Deloitte utførte 15. mai, fekk 13.365 tilsette i Bergen kommune ein e-post frå det fiktive selskapet «DcureGlobal». Dei skulle svare på ei undersøking og vart bedne om å trykke på ei lenke i e-posten.

Over 3.000 av dei tilsette trykte på den ukjente lenka. 2.213 av dei oppgav òg brukarnamnet og passordet sitt, noko som utgjer 16,5 prosent av alle tilsette. Verst var det i avdelinga til byrådsleiaren der heile 31 prosent av dei tilsette trykte på den giftige lenka.

Tryggingsanalysen kjem etter at Bergen kommune to gonger fått avdekt alvorlege tryggingshol i datasystema sine. Eit avvik i fjor førte til at kommunen fekk den største bota Datatilsynet nokon gong har gitt.

