Seks av ti unge kvinner takka ja til HPV-vaksine

innenriks

Kvinner fødd i 1991 eller seinare fekk tilbod om vaksine i ein avgrensa periode frå 2016 til 2019. Dette vart gjort for å fange opp dei som ikkje hadde fått tilbodet tidlegare eller takka nei då dei var yngre.

Seks av ti i målgruppa nytta seg av moglegheita, ifølgje ei oversikt frå Nasjonalt vaksinasjonsregister Sysvak. Til saman vart det sett 380.000 dosar fordi kvar kvinne må få tre dosar for å vere fullvaksinert.

Folkehelseinstituttet er svært godt fornøgd med resultatet.

– Det at over 380.000 dosar HPV-vaksine vart sett i perioden, viser at mange ønskte å verne seg. Det høge talet er spesielt gledeleg når ein veit at det krev at kvinnene sjølv set av tid for å få vaksine, seier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Etternølarar må betale sjølv

Programmet varte fram til 1. juli i år. Dei som ikkje rakk å ta alle dosane innan fristen, kan ta kontakt med fastlege for å få sett dosane som manglar. Men kvinnene må no betale for vaksinasjonen sjølv.

Det er ikkje noko problem at det tar lengre tid enn planlagt å få fullført vaksinasjonen, men tida mellom dosane bør ikkje vere kortare enn tilrådd, opplyser Folkehelseinstituttet.

Vaksinen er retta mot viruset HPV, forkorting for humant papillomavirus. Det er ei stor gruppe virus som består av om lag 200 ulike typar. Nokre av desse medfører vorter på fingrar og tær, men cirka 40 smittar gjennom seksuell kontakt. Vaksinen reduserer risiko for utvikling av livmorhalskreft og annan HPV-relatert kreft.

Vaksinen vart innlemma i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Frå hausten 2018 vart òg gutar omfatta.

Berre halvparten vaksinert på Austlandet

Oversikta viser at oppslutninga varierer noko geografisk for opphentingsprogrammet. Mens over 66 prosent av unge kvinner i Trøndelag takka ja til vaksine, var delen langt lågare på Austlandet. I Østfold, Vestfold og Buskerud lét 52 prosent seg vaksinere, medan Akershus, Telemark og Oslo ligg mellom 53 og 58 prosent.

Statistikken er likevel basert på adressa til kvinna i Folkeregisteret, og unge kvinner vil i stor grad bli vaksinerte på andre stader enn heimkommunen på grunn av studiar og jobbsituasjon. Oversikta gir dermed ikkje eit fullstendig bilde for kvar kommune, påpeikar Folkehelseinstituttet.

Celleprøve likevel

Nokre av dei unge kvinnene vil allereie ha ein HPV-infeksjon når dei vart vaksinerte, og dette kan vaksinen ikkje verne mot.

– Derfor er det viktig at også vaksinerte kvinner held fram med å få livmorhalsen undersøkt med celleprøve. Effekten av vaksinasjon vil vi først sjå på lengre sikt. Det beste vernet mot livmorhalskreft får ein dersom ein både er vaksinert og tar regelmessige livmorhalsprøvar, seier Greve Isdahl.

