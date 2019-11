Regjeringspartia vil evaluere systemet for innføring av nye legemiddel

innenriks

No gir Høgre, Frp, KrF og Venstre regjeringa beskjed om at Beslutningsforum Nye Metoder bør evaluerast.

Helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland i Høgre seier dei har lytta til pasientar, helsepersonell og legemiddelfirma om korleis ordninga fungerer. Mange synest det er element å setje fingeren på.

Sjeldne diagnosar

– Problemet i dag er at mange er fortvila over tida det tar før enkelte legemiddel blir tatt i bruk, i ein del tilfelle må ein vente for lenge, seier Stensland til NTB.

Han er spesielt bekymra for pasientar som tilhøyrer ei lita pasientgruppe, har ein ein sjeldan diagnose eller må ha persontilpassa medisin.

– Viss du har ein sjeldan sjukdom, blir det stilt like strenge krav til dokumentasjon som det blir gjort til pasientar med sjukdommar som er veldig vanlege, seier Stensland.

Avgjerdsforumet vart etablert i 2013. Stensland meiner derfor det er på tide at ordninga får ein skikkeleg gjennomgang.

Møtest ein gong i månaden

Dei fire partia meiner ei evaluering bør ta for seg både forma Beslutningsforumet har, måten det jobbar på, spørsmål rundt openheit og kven som skal sitje i eit slikt organ.

Avgjerdsforumet består i dag av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka. I tillegg deltar ein observatør frå brukarutvala og dessutan ein del fagdirektørar som meddommarar.

Avgjerdsforumet møtest ein gong i månaden for å ta stilling til om medisinar eller andre behandlingsmetodar skal gjerast tilgjengeleg i det offentlege helsevesenet. Ofte har merksemda dreidd seg om i kva grad forumet seier ja eller nei til innføringa av dyre kreftmedisinar.

