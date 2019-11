Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskinga ikkje var god nok

innenriks

I brevet adressert til førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland står det at etterforskinga verkar å vere lite omfattande, og at det i praksis ikkje vart gjort noko anna enn å gjennomgå ulykkesrapporten frå havarikommisjonen og å gjennomføre to avhøyr.

Det var Militærpolitiet som gjennomførte desse avhøyra.

– Dette er ei alvorleg sak med enorme konsekvensar. Vi skulle ønske at vi hadde vore grundigare den gong, seier politimeister Tone Vangen i Nordland politidistrikt til avisa.

Det var i 2012 at eit Hercules-fly frå Forsvaret på veg frå Evenes i Nordland til Kiruna i Sverige styrta i fjellveggen i Kebnekaise. Alle fem om bord omkom.

I 2015 la Statsadvokaten bort saka som vart oppretta mot Forsvaret etter flyulykka.

Sjølv om politiet tar sjølvkritikk, tilrår dei ikkje ei ny etterforsking av ulykka. Politiet meiner det ikkje har noka hensikt, mellom anna fordi det var fleire årsaker til ulykka, også forhold utanfor Forsvarets kontroll. Politiet meiner òg at det ikkje finst nok opplysningar for å kunne konstatere om Forsvaret har eit straffansvar.

Det er førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland som skal avgjere om saka blir tatt opp att.

