Nesvik open for å endre regelverket etter kongekrabbeavsløring

innenriks

Onsdag opplyste politiet at dei har arrestert rundt ti personar etter at dei saman med Økokrim avslørte eit nettverk som har omsett og fanga fleire tonn kongekrabbe verd fleire millionar kroner på ulovleg vis.

Fiskeriministeren, som understrekar at saka framleis er under etterforsking og ingen førebels er dømde, seier til VG at han er skuffa over at slikt finn stad. Han seier at han vil undersøkje om det må regelendringar til for å hindre slike ting frå å skje igjen.

– Dei som driv med den typen kriminalitet, skal vi ta. Dei set alle andre i eit dårleg lys og øydelegg for dei som vil skape arbeidsplassar og drive med det på ordentleg måte. Dei skal arresterast, bli straffefølgje og bli dømde, seier Nesvik.

(©NPK)