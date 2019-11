Mange i Fellesorganisasjonen har opplevd vald og truslar

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Fafo blant over 6.000 medlemmer i Fellesorganisasjonen (FO), som mellom anna organiserer barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar, skriv VG.

Blant dei som jobbar innan institusjonsbarnevern oppgir 76 prosent at dei har opplevd vald og/eller truslar dei siste tolv månadene. Talet er 71 prosent innan tenester til personar med utviklingshemning.

– Det triste er at delen over tid dei siste tiåra har vore så høg for desse yrkesgruppene, sjølv om tala våre er noko høgare enn vi såg til dømes for ti år sidan. Til samanlikning er det 6 prosent av norske arbeidstakarar som melder at dei er utsette for vald eller truslar, seier Fafo-forskar Inger Marie Hagen.

