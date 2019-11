Konkursspesialist kjøper Notabene-buet

innenriks

Gjennom selskapet JFP Retail Drift AS har dei kjøpt bokhandlarkjeda og søsterselskapet Boklageret AS for 30,2 millionar kroner, ifølgje avisa.

Dermed kan konkursspesialistane, som også sikra seg restane etter Vita-konkursen, starte ein restruktureringsprosess i bokkjeda.

– Kjøper, JFP Retail Drift AS, har intensjon om å vidareføre delar av den verksemda som tidlegare er driven av Notabene AS og Boklageret AS. Det er ikkje endeleg avklart kva for butikkar som skal vidareførast, kva for som det vil vere mellombels drift i og kva for som vil bli avvikla, seier bustyrar Ellen Schult Ulriksen til DN.

Talet på butikkar i kjeda har vorte redusert år for år, og kjeda har no 42 utsalsstader.

Bokhandlarkjeda slo seg sjølv konkurs tysdag formiddag. Også dotterselskapet Boklageret slo seg konkurs. Det er ikkje første gong at Jotunfjell kjøper restane av bokhandlarkjeda.

Etter at Notabene gjekk konkurs i 2013 vart Jotunfjell på eit tidspunkt største eigar, men selde seg etter kvart ned og var fjerde største eigar då selskapet gjekk konkurs tysdag.

