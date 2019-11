Isfront om iskant – Unge Høgre får FpU-refs

innenriks

Fungerande Unge Høgre-leiar Daniel Skjevik-Aasberg grunngir vedtaket i ungdomspartiet med omsynet til klimaet, miljø og behovet for klare framtidsplanar for norsk olje- og gassnæring. Han meiner norsk oljepolitikk er i utakt med Noregs klimamål og dermed ikkje berekraftig.

– Vi må erstatte verdas fossile energibruk. Vi har allereie funne meir olje enn vi kan bruke. Norske politikarar må ta stilling til kva for felt vi skal opne opp og kva for felt som må bli liggande, seier Skjevik-Aasberg til Klassekampen.

– Vi meiner det er føreseieleg å seie nei til dei områda som sannsynlegvis ikkje vil bli opna for oljeutvinning uansett, legg han til.

Definisjonen av den såkalla iskanten set i praksis grensa for kor langt nord det er tillate med oljeaktivitet.

– Urovekkande

Leiar Bjørn-Kristian Svendsrud i Framstegspartiets ungdom (FpU) meiner utspelet vitnar om at Unge Høgre ser ut til å ha eit desperat behov for å kvitte seg med stempelet som eit oljevennleg parti.

– Det synest eg er trist for norsk høgreside, men kanskje spesielt for kampen for å redusere klimagassutsleppet i verda, seier han til NTB.

Svendsrud skuldar Unge Høgre for å ta i bruk argumenta til venstresida og viser til at norsk naturgass vil vere viktig i ein periode der «klimaverstingen» kol skal fasast ut.

– At Unge Høgre ikkje ser den koplinga, synest eg er veldig urovekkande, seier Svendsrud, som etterlyser meir kunnskap om dei omstridde områda.

– Barentshavet nord og iskanten er sjølvsagt sårbare område, men det er alltid ein risiko forbunde med oljeverksemd. Derfor er det bra at Noreg er den beste oljenasjonen i verda, med høg kompetanse.

Splitter regjeringa

Først til våren skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) legge fram ein ny forvaltningsplan for Barentshavet.

Men krangelen internt i regjeringa er allereie i full gong om planen og definisjonen av iskanten. Kort fortalt vil Venstre flytte iskantsona lengre sør, medan Frp vil at den skal gå lenger nord. Nyleg kom òg KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad med ei klar melding:

– Forslaget om ein dynamisk definisjon av iskanten kjem ikkje på tale for KrF, sa han.

Høgres energipolitiske talsperson Tina Bru slo i Dagens Næringsliv nyleg fast at også Venstre «må innrette seg etter regjeringsplattforma» når det gjeld iskanten.

I regjeringserklæringa heiter det at ein skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

