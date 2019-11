Innbyggarane har meir engasjement, men lågare tillit til dei folkevalde

innenriks

«Innbyggarundersøkinga 2019» viser ifølgje NRK at talet som oppgir å ha prøvd å påverke ei avgjerd på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har auka med 75 prosent frå 2013 til 2019.

I same periode har tilliten til stortingspolitikarane falle. Respondentane skal svare på kor stor tillit dei har til at politikarane arbeider for det beste for innbyggarane, på ein skala frå null til 100. I 2013 fekk politikarane 56, i 2019 får dei 46.

Dette er femte gong undersøkinga loddar stemninga på kor stor tillit innbyggarane i Noreg har til offentlege tenester, institusjonar og politikarar.

Undersøkinga er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant eit representativt utval av befolkninga over 18 år. Undersøkinga er send til 40.000 respondentar som er trekt tilfeldig frå Folkeregisteret. 7.134 har svart.

