Elvestuen: Krevjande med nasjonalt fluorforbod

Dei siste vekene har fleire medium sette søkelys på miljø- og helsekonsekvensane av fluormiljøgifter i skismørjing, både for dei som bruker smørjinga og dei som produserer han.

– I verste fall kan fluorsmørjinga ha bidratt til kreft og dødsfall. I tillegg er dette eit alvorleg miljøproblem, sa SVs Lars Haltbrekken i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Han viste til at SV tysdag foreslo å forby bruk av fluorsmørjing på alle idrettsarrangement i Noreg, også internasjonale, og han ville vite om Elvestuen støttar forslaget.

– Det eg er heilt samd i, er at vi må forby fluor, men då mange fleire stoff enn det som er i skismørjing. Vi har gjennom fleire år jobba aktivt, innanfor det europeiske kjemikaliumregelverket, for å drive fram eit breiare forbod, sa statsråden.

– Det er vanskeleg og krevjande å lage eigne, nasjonale forbod, fastslo Elvestuen.

Han viste vidare til at ikkje noko står i vegen for at Skiforbundet eller styresmaktene kan ta initiativ til å stoppe bruken av fluor i smørjing.

