ESA godkjenner skattefordelar for små og nyetablerte selskap

innenriks

For to år sidan det vart innført ei støtteordning for å gjere det mogleg for små og nyetablerte selskap å rekruttere og behalde tilsette i Noreg.

Ordninga går ut på at selskap som ikkje kan tilby konkurransedyktige lønningar, i staden kan gi tilsette moglegheit til å kjøpe aksjar i selskap til ein fast pris og at skattlegging kan utsetjast.

Noreg har foreslått endringar for å gjere ordninga endå meir effektiv.

EØS-tilsynet ESA har no godkjent å auke grensa for talet på tilsette i selskap som får støtte frå 10 til 12.

Dei har vidare godkjent to års forlenging av ordninga fram til 2029. Den maksimale opsjonsfordelen blir samtidig auka frå 500.000 til ein million kroner.

(©NPK)