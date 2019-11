100 elevar har blitt sjuke på skule i Oslo

innenriks

Mange av elevane vart sjuke førre fredag. Måndag valde skulen å sende ut ei melding til foreldra ved skulen, skriv NRK.

– Vi ber foreldra varsle om kva for sjukdommar barna har. I tillegg ber vi om at barn som har hatt omgangssjuke blir haldne heime i 48 timar etter at dei har blitt friske, skriv skulen.

Undervisningsinspektør Katrine Falleth seier at rundt 100 av dei 560 elevane på barneskulen no er sjuke.

– 1.-klassingane er hardast ramma. Her er halvparten av elevane sjuke, seier Fallet.

Seksjonsoverlege Jon Ørstavik ved Legevakten i Oslo seier at dei har hatt fleire pasientar med omgangssjuke dei siste vekene.

– Talet på sjuke elevar ved Bøler skule er massivt. Vi kjenner ikkje til om det er like mange sjuke elevar ved andre skular i Oslo, seier han.

(©NPK)